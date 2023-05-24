【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7%　官方回應：正常組織崗位和人員優化　阿里跌逾2%

▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7% 官方回應:正常組織崗位和人員優化

內地傳媒報道，阿里雲智能開始進行職位及人員優化，整體比例約7%，並會向員工提供N+1+1的補償。阿里雲回應指，是次為是正常的組織崗位和人員優化。

阿里巴巴開市跌2.1%，暫報81.25港元。成交3.33億港元。

報道引述消息稱，阿里雲智能是次裁員的時間為5月份，為4月底發放完年終獎後啟動的，未休的年假、陪伴假等均可折現。據不願具名的內部人士透露，其實人員優化每年都有，基本是在發放完年終獎之後啟動的。

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團董事長兼首席執行官張勇於5月18日業績電話會議上表示，將向阿里雲員工發信，指將於未來12個月將阿里雲智能集團從阿里集團完全分拆並完成上市。

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編輯：陳韻妍