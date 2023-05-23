比爾蓋茲：未來將出現AI個人助理 人們將不用再訪問搜索網站或亞馬遜

微軟（MSFT）聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）出席一個人工智能（AI）活動時指，未來在人工智能領域取得成功的頂尖公司很可能會創造出個人數碼助理，能夠為人們執行特定任務。

這項技術將會深刻地改變用戶的行為習慣。他說：「無論是初創公司還是科技巨頭，誰贏得個人助理，那將是一件大事，因為你將不再需要訪問搜索網站、生產力網站或亞馬遜。」

蓋茨預計，這個尚未開發的AI助理將能理解個人需求和習慣，並幫助他們「閱讀那些你沒有時間閱讀的東西」。他還提到一些令他印象深刻的初創公司，包括由前DeepMind高管Mustafa Suleyman創立的Inflection.AI，表示對它們也很期待。

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蓋茨表示，這種強大的未來數碼助手要想實現主流應用，還需要一些時間。在此之前，公司們將繼續把類似OpenAI的ChatGPT等生成式AI技術融入到自己的產品中。

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他將生成式AI技術的興起比作一個「改變遊戲規則」的因素，該技術將對白領工作者產生影響。未來比起人類員工，企業更傾向於使用成本更低廉的類人機械人，藍領工人亦將受到巨大影響。

此外，蓋茨亦討論其基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）中與醫療健康相關的努力，認為AI將加速該領域創新，推動更先進的藥物研發。

蓋茨認為，人類正接近創造出能夠治療像阿茲海默症等疾病的藥物，新藥的人體試驗可能會在10年內進行。他笑言：「當我們發明這些機械人時，我們只須確保它們不會得阿茲海默症即可。」

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