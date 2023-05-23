Meta推出AI語言模型 可識別逾千種語言

Meta（META）繼早前宣布自家研發人工智能（AI）相關芯片後，再發布AI模型，以助保存一些可能瀕臨絕種的語言。

Meta的新模型名為「大規模多語言語音（MMS）」，可以將現有的文字轉語音（text-to-speech）和語音轉文字（speech-to-text）的技術，由約100種語言擴展至1,100多種語言，還可以辨識4000多種口語，比以前多40倍。

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為解決收集數千種語言的語音數據的問題，研究人員選擇使用廣泛研究的宗教文本翻譯作品，如聖經。這些翻譯作品在許多不同語言中都有公開的語音錄音。在MMS項目中，他們創建了一個包含超過1,100種語言的新約聖經朗讀數據集，平均每種語言提供32小時的數據。

在未來，Meta希望增加MMS的覆蓋範圍，以支持更多語言，同時解決處理方言的挑戰。

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