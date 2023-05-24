  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房屋交易市場利好 貝殼首季業績超預期

股訊匯 11:00 2023/05/24

分享：

分享：

居住產業數字化服務平台貝殼控股有限公司（02423）早前公佈其截至2023年3月31日止第一季度財務業績。全國房地產市場溫和復蘇，房產交易積壓需求集中釋放，寬鬆政策疊加利好，貝殼業績表現超出市場預期，其2023年第一季度總交易額為9,715億元（人民幣·下同），按年增加65.8%。貝殼抓住市場復蘇機遇，把握商機，持續推進門店精細化管理，第一季度各業務線高成長性凸顯。

第一季度，貝殼的各項財務指標均十分亮眼，淨收入為203億元，按年增長61.6%；歸屬於公司股東的經調整淨利潤為35.58億元，勝市場預期。

新房方面，貝殼提升了對國央企優質開發商的服務能力，國企佔比提升至接近46%，業務淨收入84億元，按年增長42.2%；超過5,000個新房合作樓盤在貝殼實現了「隱號報備」，開發商陽光承諾已覆蓋超4,000個樓盤。新房回款連續7個季度超過新房收入，證明了平台優質服務、高效去化的能力，贏得多方信賴、實現多方共贏。同時，存量房交易能力支持貝殼在新房市場恢復的過程中更好地把握商機，新房渠道市場的客戶超過50%來自存量房業務。在家裝業務方面，全國裝修市場伴隨地產市場的反彈起暖回升，一季度，貝殼家裝家居業務淨收入錄得14億元，可比較基礎下實現按年54.3%的增長。

市場方面，多家大行發表研究報告評論本次貝殼業績，彭博顯示共有8家大行給予「買入」評級。其中，花旗將貝殼納入行業首選（Top Pick）名單，全年利潤預測大幅上調32.9%；富瑞表示，貝殼首季平台總交易額、收入、淨利潤利（非通用會計準則）均勝預期；瑞信表示，貝殼業績表現良好，主要受到存量房市場交易所推動，並受惠於公司存量房及新房交易的實力； 高盛表示，貝殼首季業績表現強勁，超出該行和市場預期的數據。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東先生表示：「貝殼是一個永遠尋求成長的組織，因為我們志願在更大程度上讓行業變得更好，所以我們會有更大的事業，這是我們的使命決定的。未來十年的發展主線，我們判斷將會是『以品質為核心達成效率增長』。在居住領域裡，客戶的需求還遠遠未被滿足。客戶對帶來更好居住體驗的產品和品質服務的需求，將會為我們的未來帶來巨大的成長空間。」

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

開啟hket App，閱讀全文
業績公布 貝殼－W（02423）

下一篇文章

佈局數字經濟雙賽道 聯控釋放引擎新動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

創新藥新星科倫博泰擬赴港上市 領先ADC平台驅動持續創新
創新藥新星科倫博泰擬赴港上市 領先ADC平台驅動持續創新
佈局數字經濟雙賽道 聯控釋放引擎新動力
佈局數字經濟雙賽道 聯控釋放引擎新動力
房屋交易市場利好 貝殼首季業績超預期
房屋交易市場利好 貝殼首季業績超預期
捕捉港股業績潛力股：順豐同城多項指標第一
捕捉港股業績潛力股：順豐同城多項指標第一
十年磨劍：首鋼集團在港企業取得建企三十年最好業績
十年磨劍：首鋼集團在港企業取得建企三十年最好業績
【MSCI換馬】順豐同城(09699)港股稀有同城即配服務股勢受捧？
【MSCI換馬】順豐同城(09699)港股稀有同城即配服務股勢受捧？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款