房屋交易市場利好 貝殼首季業績超預期

居住產業數字化服務平台貝殼控股有限公司（02423）早前公佈其截至2023年3月31日止第一季度財務業績。全國房地產市場溫和復蘇，房產交易積壓需求集中釋放，寬鬆政策疊加利好，貝殼業績表現超出市場預期，其2023年第一季度總交易額為9,715億元（人民幣·下同），按年增加65.8%。貝殼抓住市場復蘇機遇，把握商機，持續推進門店精細化管理，第一季度各業務線高成長性凸顯。

第一季度，貝殼的各項財務指標均十分亮眼，淨收入為203億元，按年增長61.6%；歸屬於公司股東的經調整淨利潤為35.58億元，勝市場預期。

新房方面，貝殼提升了對國央企優質開發商的服務能力，國企佔比提升至接近46%，業務淨收入84億元，按年增長42.2%；超過5,000個新房合作樓盤在貝殼實現了「隱號報備」，開發商陽光承諾已覆蓋超4,000個樓盤。新房回款連續7個季度超過新房收入，證明了平台優質服務、高效去化的能力，贏得多方信賴、實現多方共贏。同時，存量房交易能力支持貝殼在新房市場恢復的過程中更好地把握商機，新房渠道市場的客戶超過50%來自存量房業務。在家裝業務方面，全國裝修市場伴隨地產市場的反彈起暖回升，一季度，貝殼家裝家居業務淨收入錄得14億元，可比較基礎下實現按年54.3%的增長。

市場方面，多家大行發表研究報告評論本次貝殼業績，彭博顯示共有8家大行給予「買入」評級。其中，花旗將貝殼納入行業首選（Top Pick）名單，全年利潤預測大幅上調32.9%；富瑞表示，貝殼首季平台總交易額、收入、淨利潤利（非通用會計準則）均勝預期；瑞信表示，貝殼業績表現良好，主要受到存量房市場交易所推動，並受惠於公司存量房及新房交易的實力； 高盛表示，貝殼首季業績表現強勁，超出該行和市場預期的數據。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東先生表示：「貝殼是一個永遠尋求成長的組織，因為我們志願在更大程度上讓行業變得更好，所以我們會有更大的事業，這是我們的使命決定的。未來十年的發展主線，我們判斷將會是『以品質為核心達成效率增長』。在居住領域裡，客戶的需求還遠遠未被滿足。客戶對帶來更好居住體驗的產品和品質服務的需求，將會為我們的未來帶來巨大的成長空間。」

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