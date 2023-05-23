【京東618】京東618於5月23日晚上8時開始預售　香港消費者可以優惠價選購蘋果產品、iPhone14 Pro低至8045元

▲ 【京東618】京東618於5月23日晚上8時開始預售 香港消費者可以優惠價選購蘋果產品

今年是京東集團 （09618） 成立20周年，京東618以「多快好省與沸騰煙火氣」為主題，將於5月23日晚上8時開始預售，5月31日晚上8時全面開啟促銷，6月17日晚上8時進入巔峰28小時。京東指，今年將是全行業投入力度最大的一次618，聚焦多、快、好、省，京東將向香港消費者從商品和品類促銷、支付優惠、服務等多角度推出多重優惠。

京東香港消費者可以享受一件包郵到港

京東香港消費者可以享受一件包郵到港，在包郵專區挑選多品類商品，新用戶更可直接領取188元人民幣新人大禮包享受疊加優惠，部分電子產品亦有限量400大額券。至於香港消費者下載京東app，搜索「五豐香港官方旗艦店」可暢受購物最快聽日送上門、鮮肉24小時上餐桌等多重優惠。

京東618期間，蘋果產品京東國際旗艦店將為香港消費者推出多重粉絲專享促銷活動，香港消費者可自線上店選購多款商品並享受多重優惠。具體優惠包括iPhone14 Pro（128GB）券後低至8045港元，Apple Watch Ultra券後低至5712港元，Apple pencil（2 代）券後低至 936港元，AirPods Pro（2 代）券後低至1692港元，iPad 10.9 吋（第10代）券後低至4338元。

京東 x 建行（亞洲）聯名信用卡享4%現金回贈

另外，即日起至6月30日，使用京東 x 建行（亞洲）聯名信用卡消費有多重專屬權益，包括首購新用戶享200元大禮包，京東新用戶首次下單並以京東 x 建行（亞洲）聯名信用卡支付，將在指定時間獲得價值200元首購禮包，而使用京東 x 建行（亞洲）聯名信用卡作網上簽賬可獲4%現金回贈。

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編輯：陳韻妍