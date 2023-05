美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對

美國社會近來關於跨性別人士的討論愈發熾熱,近日加州一名高中女子田徑選手被指在頒獎時,向亞軍的跨性別選手比出姆指向下的反對手勢,懷疑是不滿因為對方而失去前三位置。

支持女性運動員權益的組織ICONS周日(21日)發出影片,顯示當時正在頒發加州州立高中女子1,600公尺資格賽的得獎者。第4名的選手Adeline Johnson向前方揮手,並比出姆指向下的手勢,身邊為賽事亞軍的跨性別跑手Athena Ryan。

ICONS指出,12年級的Adeline的手勢是針對低一年級的Athena,暗示不滿對方把自己擠下前三,並獲得參加州立錦標賽資格。

Ryan, still a junior, blew by female seniors in the field signed to run at NCAA Division 1 schools this coming fall. pic.twitter.com/wFmkImkq6T