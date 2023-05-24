美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對

美國社會近來關於跨性別人士的討論愈發熾熱，近日加州一名高中女子田徑選手被指在頒獎時，向亞軍的跨性別選手比出姆指向下的反對手勢，懷疑是不滿因為對方而失去前三位置。

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支持女性運動員權益的組織ICONS周日（21日）發出影片，顯示當時正在頒發加州州立高中女子1,600公尺資格賽的得獎者。第4名的選手Adeline Johnson向前方揮手，並比出姆指向下的手勢，身邊為賽事亞軍的跨性別跑手Athena Ryan。

ICONS指出，12年級的Adeline的手勢是針對低一年級的Athena，暗示不滿對方把自己擠下前三，並獲得參加州立錦標賽資格。

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Ryan, still a junior, blew by female seniors in the field signed to run at NCAA Division 1 schools this coming fall. pic.twitter.com/wFmkImkq6T — ICONS (@icons_women) May 21, 2023

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Adeline所屬高中Branson School表明，外界解讀錯誤，指她當日是向母親比出姆指向下，代表她不滿意自己當日的個人表現及成績。校方強調，Adeline的手勢不應被理解為針對其他跑手。

然而，賽會要求所有參賽者及家長簽署行為準則同意書，亦針對性別仇恨言論或欺凌行為發放指引。有參賽選手家長表示，Athena最後百米由第5逆轉成亞軍，身為女性根本難以達到，直言就算有不滿，亦因擔心子女的參賽資格而選擇默不作聲。

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責任編輯：吳漢培