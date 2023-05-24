  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 08:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Taylor Swift暴雨獻唱逾3小時 有人開價近2000賣雨水

環球社會熱點 08:05 2023/05/24

分享：

分享：

美國天后Taylor Swift上周六（20日）夜晚於麻省舉行巡迴演唱會，惟剛好遇上暴雨，她亦在雨中獻唱3.5小時。但有網民其後發現，有Taylor Swift粉絲其後竟然在網上出售當晚的雨水，索價250美元（約1,950港元）。

加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃 【下一頁】

Instagram有用戶上載一張Facebook截圖，內容顯示有人正在出售Taylor Swift演唱會雨水。圖片顯示，一共有3小樽。買家聲稱，雨水是在Taylor Swift於麻省福克斯堡（Foxborough）的吉列體育場（Gillette Stadium）的演唱會中收集而來。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

賣家所在地亦顯示為福克斯堡，但貨物很快就已下架，目前亦未清楚現時是否仍在出售。

拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死 【下一頁】

帖文一出即時吸引大量Taylor Swift粉絲留言。有粉絲開玩笑詢問，出售的雨水是在座位上，還是在露台上收集而來。亦有粉絲開玩笑指，價格公道。更有粉絲指，是聖水（Holy water）。

是次並非Taylor Swift首次在暴雨中演出，她在家鄉田納西州納什維爾（Nashville）的巡迴場次同樣遇上暴雨。她當時需等到夜晚10時才開始演出，演唱會一直進行至凌晨2時。Taylor Swift當時向觀眾表示，大家一同做一樣的事情感覺非常親密，所有人都會像洗完5架車一般離開。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【意甲】祖雲達斯涉造假帳被扣10分 跌至第7名
2023/05/23
【意甲】祖雲達斯涉造假帳被扣10分 跌至第7名
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
2023/05/23
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
2023/05/23
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
2023/05/23
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
2023/05/23
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃

你可能感興趣

【意甲】祖雲達斯涉造假帳被扣10分 跌至第7名
16:45 2023/05/23
【意甲】祖雲達斯涉造假帳被扣10分 跌至第7名
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
17:57 2023/05/23
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
14:26 2023/05/23
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
網絡熱話 暴雨 演唱會 美國 演唱會 Instagram Facebook
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款