Taylor Swift暴雨獻唱逾3小時 有人開價近2000賣雨水

美國天后Taylor Swift上周六（20日）夜晚於麻省舉行巡迴演唱會，惟剛好遇上暴雨，她亦在雨中獻唱3.5小時。但有網民其後發現，有Taylor Swift粉絲其後竟然在網上出售當晚的雨水，索價250美元（約1,950港元）。

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Instagram有用戶上載一張Facebook截圖，內容顯示有人正在出售Taylor Swift演唱會雨水。圖片顯示，一共有3小樽。買家聲稱，雨水是在Taylor Swift於麻省福克斯堡（Foxborough）的吉列體育場（Gillette Stadium）的演唱會中收集而來。

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賣家所在地亦顯示為福克斯堡，但貨物很快就已下架，目前亦未清楚現時是否仍在出售。

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帖文一出即時吸引大量Taylor Swift粉絲留言。有粉絲開玩笑詢問，出售的雨水是在座位上，還是在露台上收集而來。亦有粉絲開玩笑指，價格公道。更有粉絲指，是聖水（Holy water）。

是次並非Taylor Swift首次在暴雨中演出，她在家鄉田納西州納什維爾（Nashville）的巡迴場次同樣遇上暴雨。她當時需等到夜晚10時才開始演出，演唱會一直進行至凌晨2時。Taylor Swift當時向觀眾表示，大家一同做一樣的事情感覺非常親密，所有人都會像洗完5架車一般離開。

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責任編輯：李俊儀