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【恒地系】煤氣及港華智慧能源退出上海燃氣25%股權　料除稅前淨收益近7億元

股市 18:19 2023/05/23

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【恒地系】煤氣及港華智慧能源退出上海燃氣25%股權　料除稅前淨收益近7億元

煤氣 （00003） 及港華智慧能源 （01083） 聯合公布，繼3月16日就港華退出其於上海燃氣持有的全部25%股權投資的諒解備忘錄後，5月23日訂立減資協議及終止協議，上海燃氣需求港華退出股權投資，支付代價約46.63億元人民幣。

煤氣及港華指，在疫後復蘇的大環境下，港華退出上海燃氣股權，有利於上海燃氣持續履行其保穩定能源供應、穩定成本成本等社會責任，為其營運提供更大而靈活的營運空間。

退出上海燃氣的股權不會影響各方關係

港華強調，退出上海燃氣的股權不會影響港華與申能集團、上海燃氣進一步建立深入的戰略合作關係，各方將在天然氣資源及供應鏈、再生能源業務、延伸服務、能源與低碳科技等領域建立深度及牢固的戰略關係。

港華擬將退出事項所得款項淨額約46.6億元人民幣，用作一般營運資金。煤氣及港華就退出事項確認扣除交易成本及開支後，未經審核除稅前淨收益約6.13億元人民幣，相當於6.95億港元。

相關文章：【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部　冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

相關文章：【恒地系業績】港華智慧能源去年少賺23%末期息15仙　出售上海燃氣25%股權料可回籠47億元

編輯：陳韻妍

 

港股 港華智慧能源（01083） 香港中華煤氣（00003） 天然氣 煤氣 燃氣股 中華煤氣
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