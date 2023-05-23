NOVO LAND第2A期提速搶推　未來一周內開價　最快6月初銷售

新地（00016）旗下屯門NOVO LAND第2A期快將應市，新地副董事總經理雷霆表示，項目的樓書將於24小時內上載，而在未來一周內，發展商將開放示範單位及開價，最快6月初開售。NOVO LAND短短8個月內火速售逾2200伙，屬過去2年最暢銷新盤，套現逾130億元。其中於今年早前時段推出的2B期，至今售約700伙，套現逾42億元。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND 2A期涉929伙，是次將先推出ARRESO第3座及第5座，涉519伙，戶型由開放式至三房，另設特色單位，實用面積237至1,528平方呎，主打兩房。定價方面，預期是次銷售單位定價有5%至10%的上升空間。而2B期Charlot第1座的單位料留至臨近現樓時推售。另外，發展商補充，NOVO LAND第1A及1B期已屆現樓，已陸續發信予業主交樓。

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