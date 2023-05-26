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【裝修攻略@iM網欄】「流淚的插蘇座」 戶主都要學識問問題

名人薈萃 09:00 2023/05/26

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近日某網上群組有戶主求助，事緣家中插座突然流出大量水！當電插座遇上水，相信遇到嘅戶主會手足無措。

同場加映：【青姐話】波動市  考理智

漫畫 : 修佬＠裝修佬

當戶主遇到呢個情況，正確做法係立即搵師傅上門，或搵管理處熄水掣止一上水先。但呢位戶主選擇先上網搵答案，想必係怕被開天殺價，因此想了解係咩問題先。

帖中有師傅回應笑指「係咪燈喉駁咗水喉呀」。其實每次出現呢啲帖文，九成人都係抱住食花生心態亂噏一通，好少真心幫戶主分析。

但要分析呢啲問題，戶主需要先提供以下資訊：

1. 最近單位、或樓上單位是否有做工程？

2. 幾時開始漏水、係持續流還是間中流、具體情況係點樣。

譬如，如果係來水喉問題，漏水應該係持續而穩定的，而不是間斷的。如果戶主提問時唔主動提供呢啲資料，又好難怪人食花生，因為真係無從分析。

至於怕俾師傅呃，戶主可以考慮搵具規模同提供真人諮詢服務嘅裝修平台幫手介紹師傳，萬一有不誠實嘅情況，可以立即向平台提出介入。由於平台手持裝修公司嘅成績表，在正常情況下，師傅係冇任何動機為咗一單工程嘅利潤，而犧牲自己嘅長期信譽同未來承接工程的利益。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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