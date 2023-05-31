【綠色觀察者@iM網欄】香港Vs新加坡的可持續發展（下）

新加坡在可持續發展方面的成功十分亮眼，這引起了國際關注。2009年，新加坡推出了《永續新加坡發展藍圖》，是這個城市國家步向可持續發展的長期計劃。政府實施了減少碳排放、減少廢物和增加使用可再生能源的政策和計劃。這包括鼓勵企業和家庭節約用水的節約用水稅，並在新的發展項目中採用綠色建築標準。

【綠色觀察者@iM網欄】香港Vs新加坡的可持續發展（上）

相比之下，香港卻因可持續性進展不足而受到批評。本港的空氣污染水平長期偏高，電力生產仍有25%依賴燃煤發電。政府已經作出不少努力去減少污染，但該些政策效率偏低而且缺乏全面性。香港更需要一套全面的廢物回收計劃，因為堆填區已接近飽和的情況十分令人擔憂。要實現環境可持續性，需要個人和組織的共同努力，包括政府和企業。

新加坡在可持續發展方面的成功，一大原因是政府的承擔，這體現在國家的發展計劃當中。自立國以來，新加坡在城市規劃和基礎建設發展中一直強調可持續性。舉例，當地的公共交通系統既高效、可靠，又價格實惠，大大降低了民眾對汽車的需求，更易實踐綠色出行。此外，新加坡的國家環境局在可持續發展方面，提供了強而有力的領導和指引。

這邊廂，香港需要像新加坡一樣，要展現對可持續性發展的承擔。雖然香港政府已經制定了應對環境問題的政策，但這些政策只會在某些情況下優先考慮可持續性，或只是提供可觀的獎勵去鼓勵企業實踐可持續發展。教育，扮演着至關重要的角色。香港可以透過教育宣傳和可持續發展工作坊，提高公眾對可持續發展的意識。這些計劃可以教育公眾了解環境問題，並宣揚有助減少碳足跡的方法。

總括而言，香港和新加坡是亞洲最重要的城市之一，但在可持續性方面，新加坡具有明顯的優勢。新加坡對可持續性的積極態度、政府的強力領導和全面政策計劃，使當地成為可持續發展的先鋒。可持續發展是一個複雜的問題，需要所有利益相關者的協調努力。香港已經在可持續性方面取得了進展，但仍有許多工作需要跟進。解決廢物管理、空氣污染、自然資源保護和公眾教育等問題，是實現可持續發展的關鍵步驟。然而，透過更強調綠色政策和倡議，香港可以跟隨新加坡成為一個更加可持續的城市。利用其作為全球金融中心的獨特地位，香港也可以成為該地區的可持續發展典範。

作者_鄭欣怡（Sherleen)簡介： 金田農滙 商業及可持續發展總監 Certified ESG Planner, CEP Certified Sustainable Development Planner, CSDP 金田農滙（Greentins Horticulture ) 成立於2016 年，致力研發及推廣種植科技，優化空氣質素及提升觀賞植物質素。團隊擁有全方位人材，除有多位 CEP 及 CSDP外，還有國際樹木學會註冊樹藝師，為公私型機構及海外客戶提供專業ESG、SDG 規劃設計方案。Sherleen 多年為公司開拓不同產品及市場，除多個政府部門及公營機構外，本地及海外發展商、銀行、保險公司現均為 Greentins 的長期客戶。

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