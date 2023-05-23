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【大行報告】 內地下半年需求疲弱情況將有所改善 大摩看好3隻機械設備股

股樓投資 17:44 2023/05/23

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大摩發表研究報告指，儘管內地機械設備上半年市場需求疲弱，渠道去庫存和建築活動放緩，主要受房地產建設影響，但該行預期需求疲弱的情況將在今年下半年有所改善，按年跌幅有望收窄。報告表示，海外市場仍是內地機械設備股的增長動力，市場份額不斷增加，新市場滲透率也不斷提高。

同場加映﹕【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

該行認為，今年重型卡車和鐵路設備股將從非常低的基數反彈。重型卡車方面，該行指出，需求復甦帶來的利潤率高於預期，以濰柴動力（02338）為例，公司首季經營利潤率同比擴張1.5個百分點，儘管旗下KION的EBIT利潤率按年下跌0.6個百分點。同時預計第二季度行業重卡銷量將從首季的24.1萬輛降至20萬輛，但仍意味著按年增長35%，主要由於去年第二季度基數較低。該行維持對全年80萬輛的銷售預測，料出口或超過原預期的15萬輛。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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鐵路設備股方面，該行表示，今年首4個月鐵路交通和鐵路投資復甦均超預期，反映車輛利用率提高及鐵路建設加速。該行預計2023至2025年鐵路設備將由谷底水平出現結構性增長，預期將累計交付約580套動車組，相對於2020至2022年約480套增長約20%，對中國中車（01766）及時代電氣（03898）有利。

行業中，該行偏好中聯重科（01157）、中國重汽（03808）及時代電氣，均予「增持」投資評級，目標價分別上調至5.4元、18元及45元。

同場加映﹕【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
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記者：郭秀慧

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增持 港股 目標價 中國重汽（03808） 濰柴動力（02338） 中聯重科（01157） 大行報告 機械設備股 時代電氣（03898） 中國中車（01766）

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