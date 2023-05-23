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【亞馬遜中國】Amazon 停止應用商店服務　中文網站仍運作內地客可正常購物

科技 17:50 2023/05/23

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據《路透社》報道，國際電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon）突然宣布，將從7月18日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。

【培育人才】Amazon Web Services夥香港恒生大學　設香港首個雲創學院培育創科人才

【手掌驗證】Amazon推出手掌年齡驗證　美國庫爾斯球場率先試用

據《路透社》引述亞馬遜發言人表示，在該Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續透過將該企的全球銷售網站出售產品。

【Microsoft Build】微軟發展AI Plugins生態系統　採ChatGPT相同標準

亞馬遜發表聲明指，亞馬遜應用商店是供中國用户下載用於安卓設備的遊戲和移動應用程序的應用商店。停止亞馬遜應用商店服務不會影響任何目前亞馬遜在中國的業務，包括亞馬遜海外購，亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn。
 
中國消費者可以持續通過手機端下載亞馬遜購物app，購物。亞馬遜應用商店的停用，對亞馬遜購物沒有任何影響。

「我們在中國將繼續創新與投入，通過我們的業務、產品與服務為客户提供價值。亞馬遜中國的業務包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務、亞馬遜雲科技和亞馬遜智能硬件與服務等。」

責任編輯：殷凱怡

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