【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部　冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

▲ 煤氣暨港華智慧能源主席李家傑（右三）參觀 沙特阿美數字化創新中心 。

中華煤氣 （00003） 暨港華智慧能源 （01083） 主席李家傑，聯同煤氣首席投資總裁陳英龍等到訪了全球最大石油化工企業沙特阿美（Saudi Aramco）總部，並與沙特阿美執行副總裁暨首席技術官Ahmad O. Al-Khowaiter（阿罕麥德∙霍懷特）及高管團隊在液化天然氣（LNG）進口、氫能、儲能、碳捕捉、能源互聯網等方面進行深入交流。李家傑等還參觀了沙特阿美的數字化創新中心，以及其石油供應、計劃及調度中心。

煤氣與沙特阿美供同投資儲能公司

沙特阿美旗下創投子公司Aramco Ventures與煤氣在投資能源科創企業方面早已展開深入合作，雙方共同投資新興儲能公司EnerVenue，有關投資更是Aramco Ventures成立以來最大投資項目之一。EnerVenue聚焦新型鎳氫氣電池方向，其電池利用低成本材料，在保障電池安全的同時，降低鎳氫氣電池的應用成本，可用於光伏、風能、微電網、充電樁等場景中；目前員工超過300人。

▲ 李家傑（左二）與沙特阿美執行副總裁暨首席技術官阿罕麥德霍懷特（左三）進行交流。

煤氣不僅向Aramco Ventures提供資金，更在策略制定、產品落地、市場拓展、融資計劃等多個方面給予全方位支持，並開放自身的應用場景助力EnerVenue產品快速落地。

李家傑：在零碳科技方面尋找新的合作機會

李家傑指，期待未來雙方在LNG進口、氫能、儲能、能源互聯網方面開展深入合作，在零碳科技方面尋找新的合作機會，探索可行的商業模式，攜手促進零碳綠色經濟發展。EnerVenue僅是煤氣與沙特阿美合作的起點，基於推動能源科技創新的共同願景，雙方在會談中就深化合作達成重要共識，相信未來雙方會充分發揮各自優勢，攜手利用科技力量應對全球氣候危機。

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編輯：陳韻妍