IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4%

國際貨幣基金組織（IMF）周二（23日）的最新經濟報告一改之前預期，估計英國不會在今年內陷入經濟衰退，相信2023年經濟增長達0.4%。

英國初級醫生每月罷工3日 拒加薪半成要求加一半 【下一頁】

最新報告指英國2023年經濟，會由原來預期的收縮0.3%，改為增長0.4%。IMF稱英國需求出現預期之外的韌力，使薪資增長超乎預期，加上能源成本下跌，經濟信心改善及全球供應鏈恢復正常，改善英國經濟面貌。

IMF認為能源價格減低及經濟鬆弛擴張，相信有助英國在年底時的通脹率按年回落至約5%水平，2025年時將有望達致2%的目標通脹率。

然而，IMF指英國面臨最大的經濟危機為通脹或持續更長時間，以及不可持續的薪酬上調。同時IMF認為，英國央行英倫銀行或者不需持續收緊貨幣政策。

埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年 【下一頁】

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，IMF最新預測反映政府的恢復經濟穩定及打擊通脹措施取得成效。他指報告讚揚政府的幼童照顧福利改革﹑《溫莎框架》（Windsor Framework）及刺激商業投資的計劃。

侯俊偉表示，如果繼續按政府方案，IMF確保英國長遠經濟發展會優於德國﹑法國及意大利，惟強調現時任務仍未完成。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培