湯文亮：港府應面對撤辣挑戰

我相信明眼人都看得出，現時香港政府與地產界為了「辣招」一事而撕破臉，雙方關係就像是中美關係一樣，不但不見面，甚至連電話都沒有，地產商連「阻住地球轉」都講得出，「點兜都兜唔到」。

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撤辣政府背全責

有朋友問我政府是否應該撤辣，因為在撤辣之後，樓價一定颷升，政府受千夫所指，責任就由政府背負，地產商獲得成果，對於如此厲害的政府官員來說，一定不會作出這樣的決定，所以，政府誓死不撤辣，就算天打雷劈都不撤。朋友既然已經知道答案，又為何要問我？不過，我的答案是政府應該要撤辣，不是為了地產商或者物業投資者，而是為了政府。

撤辣後亦可加辣

如果這個世界只有香港政府，為打壓樓市而推出辣招，不撤都無話可說，但是除了香港之外，還有幾個國家推出打壓樓市辣招，當中包括新加坡，立刻會有人表示，其實香港政府已經很寬容，雖然沒有撤辣，但新加坡政府上周四（4月27日）突然加辣，將非新加坡人買樓的印花稅由30%加至60%，真係嚇到外國買家「鼻哥窿都冇肉」。

這就是新加坡與香港的分別，新加坡與香港差不多同期推出打壓樓市辣招，新加坡在這段期間，因應環境形勢，加辣減辣已經不知道多少次。老實說，我認為新加坡政府做得正確，不試多幾次，又怎會找到最適合的辣招？

而香港政府懂得走見機行事，知道「唔做唔錯」，所以，只有加辣，不會減辣，甚至連在甚麼情況下減辣也無法回答，所以直接叫地產界不去見港澳辦主任夏寶龍，以免大家尷尬。

香港政府應該學新加坡，裝模作樣都要撤辣，如果效果不好，再加辣，就算加到特辣都可以，「唔做唔錯」已經過時了，現在是不做就一定錯，就算做錯了，都可以說政府已經盡了最大努力，結果是真的不可以撤辣，否則樓價就不受控制。

節錄自第811期《iMoney Wealth》鑑古知今

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