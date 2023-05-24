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【業績｜SaaS】金山軟件倒跌逾2%　上季純利急增96%、按季升3倍　辦公軟件及服務業務收益增兩成

股市 09:28 2023/05/24

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金山軟件上季純利急增96%、按季升3倍　辦公軟件及服務業務收益增兩成

金山軟件 （03888） 首季純利按年增96%至1.9億元（人民幣，下同），按季則升3倍；每股盈利0.14元。金山軟件WPS Office及金山詞霸月活躍設備數合計5.89億，按年增3%；累計付款用戶數為2997萬，按年增18%。

金山軟件跌2.5%，暫報29.3港元。

累計付款用戶數增加18%

季内收益按年增6%至19.7億元，按季則跌7%，當中，辦公軟件及服務收益按年增20.7%至10.51億元，按季下跌4%，因金山辦公及其附屬的內地個人辦公訂閱業務穩健增長，以及國內機構訂閱業務迅速增長，但部分被國內機構授權業務減少所抵銷，而按季輕微下降主要是由於互聯網廣告推廣業務減少。

至於網絡遊戲及其他收益按年倒退6%至9.2億元，按季下跌10%，主要是由於《劍俠世界3》及《劍網1：歸來》等手遊的收益自然下滑所致。

金山辦公集團重點發展人工智能領域

金山軟件毛利率82%，按年升1個百分點，按季持平。上季研發成本增長9%至6.61億元，因金山辦公集團的員工相關開支增加，按季比較則持平。

金山軟件主席雷軍指，金山辦公集團重點發展人工智能領域，與大語言模型公司合作，專注自身業務，做好應用層，而旗艦端遊《劍網3》首季的日活躍用戶數及收入均按年增長，預期次元手遊《塵白禁區》及《彼界》於下半年推出。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 軟件 H股 金山軟件（03888）
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