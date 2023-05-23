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【大行點睇】時富：中鐵股本回報及息率俱佳 短綫目標價上望5.9元

股樓投資 16:08 2023/05/23

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，近幾星期很多中概股、中特股都被大幅拋售，原因是市場擔心中美關係不穩定，所以盡量避免投資相關股份，不過中國中鐵（00390）可多留意。
 
中國中鐵業務主要分為五大部份：基建建設、物業發展、機械設備和組件製造、測量設計顧問服務及其他業務，其中基建建設業務佔總收入超過80%，物業發展則是公司第二大業務，佔整體收入5%左右。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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黃偉棠指出，在中國鐵路網不斷擴展的背景下，中國鐵路局作為最大的客戶，中國中鐵在未來20年應有相對穩定的收入。
 
過去三年，公司整體收入能維持平均11%左右的增長，而其毛利率也相對維持穩定水平。預計2023年的股本回報率能達到10.9%，2023年預測市盈率則為3.5倍左右，而企業息稅折攤前盈利比(EV/EBITDA)約為10.1%。
 
他建議，投資者可趁近期股票技術調整購入，公司亦將在暑假派息，每股派0.2元人民幣，股息率可達5%左右，建議投資者可以每股5.9港元為目標賣，作短期投資。

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記者：李兆明

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