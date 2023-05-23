3成半美國人指財務狀況變差 有記錄以來最高

美聯儲周一（22日）公布最新調查結果，高達35%美國人認為，自己2022年的財務狀況較前一年更差，按年增加15個百分點，創自2014年首次調查以來最高。整體而言，73%美國人認為自己生活狀況尚算不錯或感到舒適，較2021年的78%低，亦是2016年以來最低水平。

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54%受訪者承認，物價上漲大幅影響財政預算。若受訪對象為非裔人士、西班牙裔人士、與18歲以下子女同住的父母及殘疾人士的比例更進一步增加。近三分二成人亦指，受通脹影響，已減少或完全停用某類產品。

受訪者中，目前尚未退休，但自覺其退休儲蓄計劃步入正軌人士比例達31%，同樣較2021年的40%有所下跌。雖然美國至2021年1月以來失業率一直低於4%，但僅得18%人士對國家經濟評價為良好或優秀，遠低於2019年的50%。

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相關調查於2022年10月期間進行，訪問近1.2萬名人士。報告指美國民眾自認財務狀況變差，反應美國家庭去年受多項經濟狀況影響，包括通脹及股市下行等。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，調查旨在了解美國人經濟狀況，並為爭取福祉提供方向。她強調，當局要繼續深入了解美國家庭正在面對的經濟困境。

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責任編輯：李俊儀