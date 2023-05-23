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【ChatGPT】香港恒生大學：將頒布正式指引　規範師生使用生成式AI

科技 18:24 2023/05/23

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今年初OpenAI的人工智能聊天機械人ChatGPT應用，在全球掀起AI熱潮，個人、企業甚至國家都紛紛試用，連教育機構都不例外，但同時伴隨不少問題出現，今日（23日）香港恒生大學校長何順文出席活動接受本報訪問時表示，ChatGPT的確是一個不可多得的工具，稍後學校將正式頒發指引，規範師生在該新科技技術上面的應用。

目前任何人都可以使用ChatGPT，亦有不少人擔心該技術會被濫用，或擔心學生會使用該工具作弊，香港恒生大學校長何順文稱，學校及各學科的院長正商討該技術的效用，並鼓勵老師去思考如何有效使用生成式AI。「教育角度而言，新技術遲早都會來臨，有院長提議，若學生在寫作論文時曾使用該類應用，學生應申報曾經通過該應用問過哪些問題，之後如何分析，如何取用。」

【ChatGPT】專家：公司用ChatGPT要留意　宜訂守則採企業版減風險

【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感

何順文強調，不擔心該新形式的科技工具會帶來作弊的風險。「因為如果直接取用該應用的內容，有經驗的老師一眼就能分辨得到。」他預料，希望在新學年前，將在校內推出完整的生成式AI使用指引。「約8月中，學校或將頒布GAI（Generative artificial intelligence）的應用指引。」

記者：李彥煒

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