阿根廷推2000披索最大面額紙幣 銀紙作畫平過畫布

阿根廷上月的按年通脹率達到109%，貨幣大幅貶值下畫布甚至比紙幣更值錢，有藝術家用紙幣作畫來凸顯當地經濟差。阿根廷政府推出最大面額的2,000披索紙幣，方便民眾日常使用。

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2,000披索紙幣周一（22日）起流通，取代1,000披索成為該國最大面額的紙幣。阿根廷央行發表聲明指，發行2,000披索紙幣將改善自動櫃員機的運營及現金流動。

不過仍有不少民眾認為2,000披索面額不夠高，要求推出1萬披索紙幣。

按官方匯率計，2,000披索的價值相當於8.5美元（約66.3港元），在而按黑市匯率計僅略高於4美元（約31.2港元）。

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阿根廷1992年將披索列為法定貨幣時，維持披索與美元1:1的匯率。但阿根廷受2001年及2002年的金融危機影響，放棄固定匯率制度。

阿根廷披索自此一路貶值，今年披索兌美元匯率已下跌約25%。

由於通脹加劇及貨幣嚴重貶值，阿根廷畫家迪亞兹（Sergio Diaz）更改用紙幣取代畫紙來繪畫，諷刺阿根廷的通脹問題。

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責任編輯：鄭錦玲