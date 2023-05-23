【陸金所】 陸金所首季按年少賺86% 按季則轉盈 新增貸款大減65%

中國平安（02318）旗下金融科技企業陸金所控股（06623）公布回港雙重上市後首份業績。截至今年3月底止，首季淨利潤按年大減86.2%至7.3億元人民幣，不過按季則扭虧為盈，上季蝕8.1億元人民幣。股價今早（23日）高開0.8%，已是全日最高位，其後反覆向下，最終以全日最低位收市，報25.6元，跌1%。

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期內，總收入按年下降41.8%至100.8億元（人民幣，下同）。其中，技術平台收入按年跌46.1%至50.1億元，主要是新增貸款銷售額減少及收入率降低導致零售信貸賦能服務費減少，以及交易量減少導致轉介及其他技術平台收入減少；淨利息收入跌32.8%至33.5億元，主要是由於新增貸款銷售額減少及收入率降低，部分被消費金融業務的淨利息收入增加所抵銷；擔保收入跌25.5%至14.2億元，主要是由於貸款餘額減少及費率降低；投資收入大跌83%至7,500萬元。

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截至3月底，所賦能的貸款餘額為4,952億元，按年跌26.8%；其中首季所賦能新增貸款為570億元，按年跌65.3%，所賦能新增貸款的風險承擔比例由去年同期的20.4%上升到22.6%。首季累計借款人數按年增加9%，至約1,940萬人。

集團董事長兼首席執行官趙容奭表示，首季充滿挑戰的經濟及經營環境，仍在衝擊行業及核心小微企業主客戶，不過宏觀層面的復甦已有些許起色。另外，公司的信用評級組合及新增貸款信貸質量在改善，預計下半年承擔風險的貸款信貸核銷將逐步下降。

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記者：郭秀慧