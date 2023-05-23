  • 26°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陸金所】 陸金所首季按年少賺86% 按季則轉盈 新增貸款大減65%

股樓投資 16:57 2023/05/23

分享：

分享：

中國平安（02318）旗下金融科技企業陸金所控股（06623）公布回港雙重上市後首份業績。截至今年3月底止，首季淨利潤按年大減86.2%至7.3億元人民幣，不過按季則扭虧為盈，上季蝕8.1億元人民幣。股價今早（23日）高開0.8%，已是全日最高位，其後反覆向下，最終以全日最低位收市，報25.6元，跌1%。

同場加映﹕【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

期內，總收入按年下降41.8%至100.8億元（人民幣，下同）。其中，技術平台收入按年跌46.1%至50.1億元，主要是新增貸款銷售額減少及收入率降低導致零售信貸賦能服務費減少，以及交易量減少導致轉介及其他技術平台收入減少；淨利息收入跌32.8%至33.5億元，主要是由於新增貸款銷售額減少及收入率降低，部分被消費金融業務的淨利息收入增加所抵銷；擔保收入跌25.5%至14.2億元，主要是由於貸款餘額減少及費率降低；投資收入大跌83%至7,500萬元。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

截至3月底，所賦能的貸款餘額為4,952億元，按年跌26.8%；其中首季所賦能新增貸款為570億元，按年跌65.3%，所賦能新增貸款的風險承擔比例由去年同期的20.4%上升到22.6%。首季累計借款人數按年增加9%，至約1,940萬人。

集團董事長兼首席執行官趙容奭表示，首季充滿挑戰的經濟及經營環境，仍在衝擊行業及核心小微企業主客戶，不過宏觀層面的復甦已有些許起色。另外，公司的信用評級組合及新增貸款信貸質量在改善，預計下半年承擔風險的貸款信貸核銷將逐步下降。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
陸控（06623） 港股 中國平安（02318） 金融 陸金所

下一篇文章

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者
「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款