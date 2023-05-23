【加密貨幣】證監會：虛擬資產交易平台監管6月1日生效　散戶下半年可參與、提醒落廣告或犯法

▲ 【加密貨幣】證監會：監管虛擬資產交易平台規定6月1日起生效 散戶可參與大型代幣交易

香港證監會發表《有關適用於獲證券及期貨事務監察委員會發牌的虛擬資產交易平台營運者的建議監管規定的諮詢總結》。證監會表示，考慮廣泛的意見及提議後，已修改或釐清部分建議規定，《虛擬資產交易平台指引》將於6月1日生效，將容許零售投資者參與大型代幣交易。VATP申請表格將在5月25日刊憲，6月1日正式接受申請。

證監會表示，諮詢收到152份回應，回應者普遍歡迎有關建議規定，絕大多數同意有關容許持牌交易平台營運者向零售投資者提供服務的建議。

證監會表示，將實施一系列妥善的措施來保障散戶，包括在與客戶建立業務關係的過程中確保合適性、良好管治、加強代幣盡職審查、納人準則及披露。

證監會表示，歡迎已準備好遵守證監會標準的虛擬資產交易平台營運者申領牌照，而無意申領牌照的營運者，則應以有序方式結束香港業務。現有在證券及期貨條例下持牌的虛擬資產交易平台，可有12個月過渡期，準備全面遵守《虛擬資產交易平台指引》。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝會見傳媒時稱，若虛擬資產交易平台在6月1日已在香港營運，可以有9個月過渡期提出申請。

證監會：交易平台6月1日起 未領牌廣告招攬生意屬違法

蔡鍾輝提醒，即使預計下半年將有散戶可參與的平台合規經營，但證監會目前未批准任何虛擬資產交易平台向散戶提供服務。在新監管制度下，6月1日起海外平台未獲牌照，經廣告、KOL等方式招攬散戶參與，屬於刑事罪行，證監會即時留意有沒有廣告違規，繼而執法。

證監會金融科技組主管黃樂欣就指，即使目前有不少平台向外表示有意申請牌照，但目前難以評論有多少家會正式提交申請。

對於以往證監會審批持牌虛擬資產交易平台需時較長，黃樂欣表示，諮詢總結將落實外部評估報告規定，讓專業人士幫申請人準備文件，能一早合規，令該會更安心快速批出平台。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，提供清晰的監管期望方能促進負責任的發展。香港全面的虛擬資產監管框架依循 「相同業務、相同風險、相同規則」原則，旨在提供妥善的投資者保障並管控主要風險，從而推動業界可持續地發展和支持創新。

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