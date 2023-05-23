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【培育人才】Amazon Web Services夥香港恒生大學　設香港首個雲創學院培育創科人才

科技 17:09 2023/05/23

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人才短缺嚴重，尤其是擁有科技知識的新時代人才，今日（23日）雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）就與香港恒生大學合作，設立香港首個雲創學院，以培育雲端創科人才為目標。

香港恒生大學校長何順文表示，透過與AWS的雲端課程及服務資源，與恒生大學大教學資源整合，為學校以致全體學生帶來四大方面培育：

  • 從雲端運算培訓和教學
  • 雲端課程開發
  • 學術科研
  • 就業創業發展

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據了解，該雲創學院可為學生提供雲端、人工智能與數據分析等技能培訓，同時做到產學聯動，培養創業團隊，為企業輸送技術人才。AWS將開放逾600門數碼技能課程予恒生大學學生，並免費為恒生大學金融科技專業學生，提供業界認可的AWS Cloud Essential（AWS雲端基礎課程）。 其次，為培育新一代數據科學及人工智能雲端專業人才，AWS亦與恒生大學設計「數據科學及人工智能理學碩士課程」，為未來人才市場需求做好準備。

香港恒生大學校長何順文稱，新設立的雲創學院除了提供各項技術如雲端、AI、大數據分析、區塊鏈等專業課程，同時亦鼓勵並非主修科技專業的學生認識科技知識，能將科技技術融入其他如會計、媒體、藝術設計甚至亞洲研究等人文學科當中。（李彥煒攝）

恒生大學校長何順文補充，新設立的雲創學院除了提供各項技術如雲端、AI、大數據分析、區塊鏈等專業課程，同時亦鼓勵並非主修科技專業的學生認識科技知識，能將科技技術融入其他如會計、媒體、藝術設計甚至亞洲研究等人文學科當中。「學校將設有Common core課程，讓全體學生修讀，認識基本的科技知識，如科技的社會功能與限制，如在不同應用場景中，對法律、個人私隱等方面的考量。」

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，數據將是未來重要的資產，掌握數據分析、數碼技能已是未來必要，年輕人才必須將各專業融會貫通，未來投身社會甚至創業，都能得到裨益。

記者：李彥煒

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