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【世界排名】2023年全球智商排名 香港人平均IQ排全球第四

理財智慧 16:34 2023/05/23

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「世界人口綜述」組織（World Population Review）公佈2023年全球平均智商排名，全球平均智商前3位是日本（106.48）、台灣（106.47）和新加坡（105.89），而香港則以105.37排全球第四，高於中國、南韓等地，惟落後於台灣、新加坡。

【企業罰款】Facebook處理用戶資料失當 料遭愛爾蘭政府重罰逾60億【下一頁

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

而平均智商排名5到10的國家或地區分別是：中國（104.1）、韓國（102.35）、白俄羅斯（101.6）、芬蘭（101.2）、列支敦士登（101.07）、德國和荷蘭（100.74）。而全球平均智商值最低的3個國家或地區則分別為：獅子山（45.07）、賴比瑞亞（45.07）和尼泊爾（42.99）。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

報告指出，全球平均智商分數差異很大，當中有多不同的考慮因素和準則，例如：每個國家的學術考試成績、引入新數據技術的可能性、以及國家獲得諾貝爾獎的數量等。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【下一頁

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撰文：鄭日棱

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