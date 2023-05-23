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【手掌驗證】Amazon推出手掌年齡驗證　美國庫爾斯球場率先試用

科技 16:30 2023/05/23

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不少國家都限制商戶只可向合符年齡限制的消費者，出售酒精飲品、香煙等產品。惟需靠商店前線員工核對其身份證明文件，拖慢銷售過程。亞馬遜（Amazon）為其手掌驗證服務Amazon One新增年齡驗證功能，使客戶購買相關產品時，無須出示證明文件。

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Amazon指，Amazon One的客戶可以通過其Amazon One官網，並上傳由政府簽發的身份證件的正面和背面照片，例如駕駛照和自拍照，以使用年齡驗證功能。另強調系統不存儲客戶的政府頒發的證明文件。

該企又表示，美國職業棒球大聯盟 （MLB）科羅拉多洛磯隊的主場 、庫爾斯球場（Coors Field），將成為第一個提供Amazon One手掌年齡驗證功能的城方。屆時已登記年齡驗證的用戶，在購買酒精時，只需將手掌懸停在Amazon One裝置上，待裝置顯示「21+」（當地規定需年滿21歲方可購買酒精），及其上載的自拍照，以免銷售員快速進行視覺比對即可。

目前，Amazon One服務已可於逾100家Amazon旗下商店，以及Panera Bread餐廳、體育場館、娛樂場所、便利店的多個第三方地點使用。惟新的年齡驗證功能暫只可於在 Coors Field使用，該企預計將在未來幾個月內推廣到其他機構。

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責任編輯：殷凱怡

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