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【券商點睇】快手1024首季業績扭虧 獲瑞銀上調目標價至88元 維持「買入」評級

股樓投資 20:16 2023/05/23

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快手(01024)今年首季度業績造好，瑞銀發表報告指該公司現估值相當於預測明後兩年市盈率分別17倍及9倍屬吸引，在中大型互聯網股中業務增長最快，亦歡迎公司提出40億港元股份回購，有助紓緩市場對風投及私募潛在退出的憂慮；上調其目標價，由原來85元升至88元，維持「買入」評級。
 

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

瑞銀指，快手於首季度收入及利潤率均勝預期，分別受惠於電商平台毛交易額(GMV)更佳的變現化，以及經營開支控制改善。該行認為推動首季業績勝預期的因素會在今年餘下時間持續，逐維持對該公司快手今年電商平台GMV按年增長三成的預測，且料公司電商相關收入，即佣金收入及內部廣告表現將跑贏GMV增長，基於商戶商業情緒改善帶動內部廣告預算，沒有新冠疫情干擾下更高完成交易比率，以及網紅出售公司採購的產品導致公司獲更高佣金。

 

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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該行又指，管理層承諾維持今年銷售及推廣開支按年持平，收入增長及經營開支的經營槓桿改善，推動該行上調對快手淨利潤預測。

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記者：張以正

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