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YOHO Midtown兩房642.8萬沽　創同類單位逾5年新低

股樓投資 16:33 2023/05/23

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加息影響買家入市意欲，加上新盤市場吸走不少購買力，所以近期二手交投明顯減少，業主只好減價賣樓，其中元朗YOHO Midtown有兩房單位，日前以642.8萬元沽出，造價是逾5年新低。 

中原地產王勤學說，元朗YOHO Midtown 8座低層B室，實用面積450平方呎，兩房間隔，原叫價688萬元，終減價45.2萬元，以642.8萬元沽出，實用呎價約14,284元，創同類單位逾5年新低。 

資料顯示，原業主於2010年11月以285萬元買入單位，持貨約13年，現帳面獲利357.8萬元，物業期內升值1.3倍。 

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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