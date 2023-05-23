YOHO Midtown兩房642.8萬沽　創同類單位逾5年新低

加息影響買家入市意欲，加上新盤市場吸走不少購買力，所以近期二手交投明顯減少，業主只好減價賣樓，其中元朗YOHO Midtown有兩房單位，日前以642.8萬元沽出，造價是逾5年新低。

中原地產王勤學說，元朗YOHO Midtown 8座低層B室，實用面積450平方呎，兩房間隔，原叫價688萬元，終減價45.2萬元，以642.8萬元沽出，實用呎價約14,284元，創同類單位逾5年新低。

資料顯示，原業主於2010年11月以285萬元買入單位，持貨約13年，現帳面獲利357.8萬元，物業期內升值1.3倍。

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