美元重振聲威　人幣跌跌不休

美元有見底回升趾象。儘管聯儲局明確表示6月將暫停加息，離掉頭減息的時間似乎仍有一段距離，意味美元利率可能在年底前維持高企在5厘以上。另外，美國國債上限磋商轉趨樂觀，總統拜登及眾議院議院麥卡錫表示已排除國債違約的可能性，有關尾部風險大為降低，投資者重新聚焦美元利差優勢，美匯指數回升至103.3水平，美元兌日圓更高見6個月高位138.87水平。筆者認為，現時歐洲及中國經濟開始放緩，美國經濟在消化地區銀行業動蕩後數據仍然強韌，美元利差優勢重新獲青睞，將為美元反彈帶來有利條件。

人民幣跌破7算水平後反彈乏力，由於缺乏實際政策行動或外匯市場操作，上周五人民銀行的口頭干預效果只屬曇花一現。另外，口頭干預並未能夠改變正在轉弱中的經濟增長反彈動力，以及扭轉企業及居民在第二季的季節性購匯需求。中國復甦前景不穩，外資亦開始結束中國重開交易並撤出中國投資，增加人民幣貶值壓力。筆者認為，除非中國經濟據出現大幅改善，或政府啟動大型經濟刺激政策，否則人民幣在7算的短暫貶值趨勢難以逆轉。

責任編輯：梁浩碩