  • 26°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元重振聲威　人幣跌跌不休

宏觀解讀 16:14 2023/05/23

分享：

分享：

美元有見底回升趾象。儘管聯儲局明確表示6月將暫停加息，離掉頭減息的時間似乎仍有一段距離，意味美元利率可能在年底前維持高企在5厘以上。另外，美國國債上限磋商轉趨樂觀，總統拜登及眾議院議院麥卡錫表示已排除國債違約的可能性，有關尾部風險大為降低，投資者重新聚焦美元利差優勢，美匯指數回升至103.3水平，美元兌日圓更高見6個月高位138.87水平。筆者認為，現時歐洲及中國經濟開始放緩，美國經濟在消化地區銀行業動蕩後數據仍然強韌，美元利差優勢重新獲青睞，將為美元反彈帶來有利條件。

人民幣跌破7算水平後反彈乏力，由於缺乏實際政策行動或外匯市場操作，上周五人民銀行的口頭干預效果只屬曇花一現。另外，口頭干預並未能夠改變正在轉弱中的經濟增長反彈動力，以及扭轉企業及居民在第二季的季節性購匯需求。中國復甦前景不穩，外資亦開始結束中國重開交易並撤出中國投資，增加人民幣貶值壓力。筆者認為，除非中國經濟據出現大幅改善，或政府啟動大型經濟刺激政策，否則人民幣在7算的短暫貶值趨勢難以逆轉。

責任編輯：梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 經濟重開樂觀情緒逆轉　人民幣再破7短期沉底
2023/05/18
經濟重開樂觀情緒逆轉　人民幣再破7短期沉底
外幣滙穗 - 數據確認中國復甦放緩　人行否認出現通縮風險
2023/05/16
數據確認中國復甦放緩　人行否認出現通縮風險
外幣滙穗 - 美國通脹跌至2年低位　中國通縮風險不容忽視
2023/05/11
美國通脹跌至2年低位　中國通縮風險不容忽視
外幣滙穗 - 美元跌勢稍為喘定　中國股市揚人幣軟
2023/05/09
美元跌勢稍為喘定　中國股市揚人幣軟
外幣滙穗 - 聯儲局加息週期行將結束　美元延續跌勢人民幣回勇
2023/05/04
聯儲局加息週期行將結束　美元延續跌勢人民幣回勇
外滙 人民幣 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港股市況】恒指全日跌246點　科指跌逾1%、中芯挫6%　快手績後再升3%、蔚來升4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【美股期貨】道指期貨升46點　拜登麥卡錫稱債務上限談判富有成效（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升46點　拜登麥卡錫稱債務上限談判富有成效（不斷更新）
【債務上限】周一談判未達協議　耶倫指「極有可能」6月1日違約　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】周一談判未達協議　耶倫指「極有可能」6月1日違約　一文看清最新進展（不斷更新）
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點　阿里美股高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款