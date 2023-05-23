【美團3690】美團本地生活服務強勁復甦 里昂維持「買入」評級

里昂發表報告指，美團(03690)料將受惠本地生活服務強勁的積累需求，預期今年首季總收入按年升23.7%至572億元人民幣，到店、酒店及旅遊業務反彈將快於餐飲外賣業務。該行料美團首季到店業務毛交易總額及收入按年升25%及22%，當中3月份業務增長加快。首季餐飲外賣訂單料按年升12.5%，主因受農曆新年影響。但該業務季度收入按年升19%，受惠平均訂單總值上升及補貼減少。

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該行預計美團首季經調整除息稅前溢利(EBIT)為19億元人民幣，其中核心本地商業錄得75億元人民幣溢利，新業務季度虧損則收窄至56億元人民幣；另預測美團第二季收入按年升30%，受惠經濟持續復甦；同時上調對美團今年經調整淨利潤預測7億元至115億元人民幣。里昂維持其「買入」評級，目標價為235元。

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記者：張以正