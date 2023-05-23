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【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）

股樓投資 16:52 2023/05/23

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滙豐研究報告指，中國經濟復甦不平衡及債券孳息率下跌，市場對於中國經濟基礎復甦愈來愈憂慮，投資者信心依然低迷。不過，該行認為，美國聯儲局暗示不再加息，利好高息股，建議投資者關注優質的收息股。

同場加映﹕【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

報告指出，本港地產、內地金融、博彩及綜合企業板塊，在債息波動時表現相對較好；債息下降時，醫療保健和資訊科技股跑贏，能源及本港金融股則跑輸。至於公用股提供良好的股息率，受惠於低債息環境。該行又指，在恒生綜合指數中，約59%的公司料今年股息將有所增長，當中以金融和公用股佔比最高，而房地產及能源股佔比最低，股息提升與國企改革主題互相呼應，推動更高質量的增長及股本回報率。

滙豐研究篩選出以下11隻派息穩定，並具增長前景股份﹕

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記者：郭秀慧

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宏觀分析 港股 大行報告 貨幣政策 收息股 派息 地產 加息 恒生綜合指數 美國聯儲局

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