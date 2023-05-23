DONKI鑽石山分店24/5開幕 荷里活廣場推優惠 消費滿$600送$60優惠

日本人氣零售店「DON DON DONKI」將於周三（24日）於鑽石山荷里活廣場開度其於本港的第10間分店。新店以「食之遊宴地」為概念，提供各種日本美食，包括新鮮蔬果、正宗壽司、即製手握飯糰及優質肉類等，相信將成為東九龍區市民的購物熱點。

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為慶祝DON DON 進駐，荷里活廣場特別推出「Shopping Jetso三重賞」，超過一個月每日大派購物現金券，連串推出「Shopping賞不停」、「Shopping印花賞」及「DON DON DONKI最高消費購物賞」期間限定消費推廣活動。



【青姐話】波動市 考理智

推廣期內，顧客於「DON DON DONKI荷里活廣場店」及場內指定商戶消費共滿600元，即賞商戶現金券及禮品總值約HK$60；而VIC會員於「DON DON DONKI荷里活廣場店」消費並集齊指定電子印花數量，即可換領指定商戶現金券高達100元。此外，於「DON DON DONKI荷里活廣場店」首5位VIC會員累積最高消費金額並成功登記 VIC 會員積分，即賞1,000元 DON DON DONKI禮券及100 VIC積分。荷里活廣場VIC會員於6月份更可尊享父親節購物獎賞，包括「Best Gift for Dad低至1折限時換領優惠」及「Love You Daddy Double賞」。





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Shopping Jetso三重賞

獎賞1:「Shopping賞不停」

為慶祝「DON DON DONKI荷里活廣場店」隆重開幕，荷里活廣場特意推出一系列的精彩購物禮遇，星級推介「Shopping賞不停」，於「DON DON DONKI荷里活廣場店」以電子消費滿300元或以上，同時於商場內零售商戶消費滿300元，即可換領20元指定商戶如奇華餅家、韓印紅、賞茶、洪瑞珍、麥當勞及大快活等現金券1張，以及精選禮品1份(總值約60元)，禮品種類包羅萬有，包括好棧鮑汁瑤柱炆花膠、位元堂猴頭菇響螺燉雞湯、五指毛桃燉雞湯等。



獎賞2:「Shopping印花賞」

荷里活廣場VIC會員於「DON DON DONKI荷里活廣場店」以電子貨幣單一消費滿250元或以上，成功登記VIC會員積分之消費單據會自動獲得電子印花1個，每集齊4個電子印花即可換領指定商戶50元現金券1張。活動期間，每位VIC會員最多共可換領總值100元的商戶現金券，現金券數量有限，先到先得，換完即止。



*商戶現金券包括CHEVIGNON、La Famille、Tefal、Bless Cold Pressed Juice、億世家、三聯書局、Casablanca及正官庄等人氣商戶，讓你盡情選購衣飾、日常用品、小家電及滋味美食，照顧一家大小的不同所需！



獎賞3:「DON DON DONKI最高消費購物賞」

多買多賞，於「DON DON DONKI荷里活廣場店」首5名累積最高消費金額（不少於6,000元）的VIC會員，即可獲贈1,000元 DON DON DONKI禮券及荷里活廣場100 VIC積分，讓您與摯愛延續購物狂熱，大量入手滋味美食及日用品。



父親節窩心獻禮 低至1折積分換領人氣心甜禮品

5、6月節日停不了，父親節將至，荷里活廣場亦為VIC會員準備了專屬「Best Gift for Dad低至1折限時禮品換領優惠」及「Love You Daddy Double賞」，讓顧客可以輕鬆搜羅別具心思的父親節禮物。





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活動期間，VIC會員可以先用低至1折的VIC積分換領指定禮品的「電子預留證」，憑即日消費滿指定金額及捐款20元予香港公益金，即可換領窩心禮品送贈爸爸。精選禮品包括JBL GO 3無線音箱、BRUNO電動研磨咖啡滴濾杯及Comvita UMF™15+ 麥蘆卡蜂蜜便攜裝等，為爸爸送上窩心暖意，表達對他感激之心。此外，於6月9日至6月18日期間， VIC會員於場內以電子貨幣消費滿200元或以上，即可參加「Love You Daddy Double賞」賺取2倍VIC會員積分。



「嚐美食．賞好戲」 食飯睇戲即減20元

即日起至11月30日，全港戲迷亦可享用「嚐美食．賞好戲」優惠，顧客只要憑指定參與食肆滿50元的即日單一機印發票 (堂食及外賣均適用)，即可於MCL Cinemas Plus+荷里活戲院購買2D正價戲票1張時獲減免20元。睇戲後憑即日戲票票尾，即可盡享參與食肆之獨家美食折扣優惠。

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責任編輯：陳詠妍