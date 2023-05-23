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【大行點睇】中資互聯網股首季淨利潤強勁 瑞銀繼續看好中國股市

股樓投資 16:10 2023/05/23

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隨着多家企公布首季度業績表現不俗，中國經濟有望進一步回暖。瑞銀發表研究報告指，超過80%的MSCI中國公司披露首季業績，整體淨利潤按年增長7%。非金融行業純利(不包括互聯網)按年下跌3%，高於國家統計局公布的工業企業利潤下跌21%。上游企業的盈利按年跌11%，而由於國企在上游行業的權重較大，他們的利潤在首季持平。下游行業的盈利增長略升至2%，預計未來幾個季度的盈利將進一步改善，因為較低的商品價格帶動毛利率提高，而目前毛利率仍處於歷史低位。

 

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

該行認為由於成本控制，內地互聯網行業在首季的盈利表現最為強勁，很大程度上推動指數首季盈利增長。至於過去一個月盈利上調最多的行業包括航空和機場、餐飲和交通運輸業，而下調最多的行業包括數據中心、風力發電和半導體業。另一方面，瑞銀指4月份宏觀數據遜預期，估計隨着大宗商品價格下跌，可提高公司的毛利率，盈利趨勢將持續改善。瑞銀仍看好中國股市，認為估值不高，且已反映了投資者對增長及地緣政治的大部分憂慮。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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記者：張以正

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