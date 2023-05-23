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港灣豪庭兩房戶558萬沽　3年半跌價7%　帳面蝕42萬

股樓投資 15:58 2023/05/23

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新盤熱賣，二手市場繼續受壓，部分業主願意擴大議幅，希望促使物業交易。香港置業曾家輝表示，港灣豪庭2座低層H室，實用面積約320平方呎，兩房間隔，向西北望開揚景，日前以558萬元易手，實用呎價約17,438元，帳面虧損約42萬元。 

曾家輝透露，業主原叫價606萬元出售上址，放盤約3星期後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以558萬元易手。據悉，買家為首置客，心儀單位間隔實用，故睇樓一次即決定購入單位。 

資料顯示，原業主於2019年9月以約600萬元購入上址，現帳面蝕約42萬元，物業期內貶值約7%。

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

港灣豪庭 香港置業 二手市場 私人屋苑

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