【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望

▲ 【國泰航空】內地客小紅書投訴空中服務員歧視非英語客人 國泰再致歉、三日內公布處理結果

國泰航空 （00293） 空中服務員被內地乘客批評歧視非英語乘客事件，引發官媒加入批評，事件迅速成內地社交平台熱搜第一位。國泰航空管理層連日解話，並在事發後兩日解僱涉事的三名空中服務員，國泰航空行政總裁林紹波今日（24日）在廣州會見傳媒時以普通話，向涉事乘客及市民大眾致歉，他會牽頭設立跨部門工作小組全面檢討人員培訓、工作流程。

林紹波承認，事件必定不利國泰品牌形象，特別是內地方面，他希望外界可給予國泰機會，重新檢視應如何改善未來服務。

空服背後取笑乘客錯讀「毛毯」英語 被指歧視

被問到兩日時間即決定解僱員工是否輕率，以及會否不利員工士氣，林紹波稱，會在內部向員工解釋，目前應向前看，檢視不同可行方案，包括為不同航線調配不同語言能力的空中服務員組合。

事源於本周日（21日），有內地網民在社交平台「小紅書」上載圖片，指自己乘坐成都往香港的國泰航空CX987航班最後排時，聽到國泰航空空中服務員對話，對談中埋怨乘客將「blanket（毛毯）」誤說成「carpet （地毯）」，並稱不會說「blanket」就不能獲得毛毯（詳見文末）。

事件迅速在內地社交平台廣傳，有官媒背景的社交帳號《俠客島》批評國泰航空「辱罵說普通話的乘客」，並言：「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」。

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國泰連發三份聲明 涉事空中服務員遭解僱

國泰航空周一（22日）已在內地社交平台為事件致歉，並會嚴肅調查並進行相應處理。國泰航空航空服務董事吳潔文周二（23日）再為事件發聲明指，高度重視事件，並第一時間聯絡旅客，有關空中服務員已暫停飛行職務，公司已展開內部調查，並會於3日內公布處理結果。

國泰航空行政總裁林紹波晚上再三致歉，並指3名空中服務員已被解僱，他將親自領導跨部門工作小組作全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓，最重要是確保員工必須尊重不同背景和文化的旅客。

李家超：痛憤失望

在國泰航空公布解僱三名空中服務員後，港府官員再加入批評行列。運輸及物流局局長林世雄周二晚上11時50分發聲明指，痛心國泰航空部分機組人員的不當言論，事件嚴重違背香港優良的待客之道、一貫的價值觀和道德標準。他要求國泰管理層立刻改善服務。

行政長官李家超則在周三早上指，有關國泰機組人員不尊重乘客，言行惡劣，傷害內地同胞感情，痛憤失望。

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以下為該內地乘客在「小紅書」上載的內容：