【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已被解僱

▲ 【國泰航空】內地客小紅書投訴空中服務員歧視非英語客人 國泰再致歉、三日內公布處理結果

國泰航空 （00293） 被內地乘客批評歧視非英語乘客，引發官媒加入批評。有內地網民在社交平台「小紅書」上載圖片，指自己乘坐成都往香港的國泰航空CX987航班時，聽到國泰航空空中服務員對話，對談中埋怨乘客將「blanket（毛毯）」誤說成「Carpet （地毯）」，並稱不會說「blanket」就不能獲得毛毯（詳見文末）。

事件迅速在內地社交平台廣傳，也有官媒背景的社交帳號《俠客島》批評國泰航空「辱罵說普通話的乘客」。

國泰航空周二（22日）已在內地社交平台為事件致歉，並會嚴肅調查並進行相應處理。國泰航空航空服務董事吳潔文今日（23日）再為事件發聲明指，高度重視事件，並第一時間聯絡旅客，有關空中服務員已暫停飛行職務，公司已展開內部調查，並會於3日內公布處理結果。

國泰航空行政總裁林紹波晚上再三致歉，國泰指，相關空中服務員已被解僱。

國泰航空指，對任何有違規章制度、有悖職業操守的不當行為，一經確認，都會嚴肅處理。

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以下為該內地乘客在「小紅書」上載的內容：