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【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已停飛、三日內公布處理結果

Hot Talk 15:50 2023/05/23

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【國泰航空】內地客小紅書投訴空中服務員歧視非英語客人　國泰再致歉、三日內公布處理結果

國泰航空 （00293） 被內地乘客批評歧視非英語乘客，引發官媒加入批評。有內地網民在社交平台「小紅書」上載圖片，指自己乘坐成都往香港的國泰航空CX987航班時，聽到國泰航空空中服務員對話，對談中埋怨乘客將「blanket（毛毯）」誤說成「Carpet （地毯）」，並稱不會說「blanket」就不能獲得毛毯（詳見文末）。

事件迅速在內地社交平台廣傳，也有官媒背景的社交帳號《俠客島》批評國泰航空「辱罵說普通話的乘客」。

國泰航空周二（22日）已在內地社交平台為事件致歉，並會嚴肅調查並進行相應處理。國泰航空航空服務董事吳潔文今日（23日）再為事件發聲明指，高度重視事件，並第一時間聯絡旅客，有關空中服務員已暫停飛行職務，公司已展開內部調查，並會於3日內公布處理結果。

國泰航空指，對任何有違規章制度、有悖職業操守的不當行為，一經確認，都會嚴肅處理。

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以下為該內地乘客在「小紅書」上載的內容：

我於23年5月21日搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港，選座為最後一排75K。

此張機票本為國泰航空大灣區贈票，搭乘前想著最後一排清靜，沒想到是通向人性醜惡的前排門票。

此趟航班基本全滿，而我的座位正好位於飛機尾，乘務員準備餐食及休息之處。

自我坐下開始，就不斷聽見後艙乘務員開始用英文，粵語抱怨。本以為在香港生活了11年的我，早已脫敏。但這樣赤裸裸地歧視， 讓我覺得把這件事情舉報出來才是正確的做法。

只錄了一些對話，就已經讓我很憤怒。 （後期我會把錄音一併發送給CX作為證據）

“If you cannot speak blanket， you cannot have it.”

如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯。

“Carpet is on the floor.” 地毯是在地上

（我猜想應該是前排旅客努力用自己會的英文單詞想要跟這些“只會英文的”乘務員拿毛毯。結果還被這樣取笑）

我前排的姐姐，也嘗試用英文詢問如何填寫入境卡， 得到的也是無比不耐煩的回應。

有個老人，起飛後沒多久，抱著小孩上廁所。空姐在後面，先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」（老人離位是不對，沒有遵守安全信號）

然後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」

整個航班，我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時，對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時。

我真的很不理解，為什麼對不講英文不講粵語的乘客有這麼大的惡意。不要求額外熱心的服務，請問為什麼對旅客基本的尊重都做不到。

國泰航空，請問這就是你們培訓的員工素質？

為了有效document這件事情，下飛機前，我也找乘務長說明了情況，告訴了她我會正式投訴。

希望大家都對一分善良，多一分耐心，因為善意是流動的，你善待你周圍的人，這個世界才會更好。

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