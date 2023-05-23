【日本股票】日股升勢有餘未盡 專家教趕乘順風車3大醒招

受美國股神效應及外資爆買等所刺激，日股近日重上3萬點，創33年新高，且牛氣冲天愈升愈有，摩通更料再有逾一成的潛在漲幅，散戶想隔山買牛趕搭順風車，專家教3大錦囊，包括：冷敲日股ETF、日本零售基金或強積金（MPF），冀搶乘日股升市快車。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，從估值來看，日股預測市盈率約18倍，與年初相若；股市向上，但市盈率未見大升，皆因每股盈利預測被上調。疊加日央行暫未改變寬鬆的貨幣政策，日股或有不錯的支持。若市盈率在年內重回到長期的平均水平，今年底日股有可能挑戰33000點。

專家：日股短期或回落至29300點 宜趁低吸

不過，莫偉民提醒，過去數月日股升勢較急，短期或有機會回落至29300點。再者，日本通脹一旦重燃及持續高企，央行可能放鷹逆轉幣策，有興趣入市的散戶，宜候低吸納或較可取。

入手途徑主要有3大方面，分別為：

（1）ETF：港交所 （00388） 掛牌的華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF （03160） ，主要追蹤MSCI日本股票指數（100%美元對沖），年初至今升約19%。

（2）日股零售基金：莫偉民推介摩根日本（日圓）基金，也是該行今年初已揀的精選基金之一。該產品以電器產品（23.5%）、資訊及通訊（15.5%）與化工（9.2%）為主，晨星分類為大型增長股產品，若市況配合，相信仍有不錯的表現。倘以美元對沖類別計算，今年已急彈約20%。

莫偉民提醒，日股零售基金大多提供美元對沖、以及不對沖類別，看淡日圓走勢者，選「美元對沖」類別，潛在收益較「不對沖」稍高。

（3）MPF：積金局網站顯示，截至4月底，3隻日股MPF基金的一年平均回報為6.5%，跟凱基平台上15隻日股零售基金的6.6%中位數升幅相若。

莫偉民認為，MPF作為退休養老錢，單一市場始終波幅較高；況且，環球股票基金普遍已持有一定比重的日股，大約5%。

針對臨近退休族，現市況才高追未免風險過大；相反年輕族，要是看好日本的長遠前景，候低分段加注博贏面較大，但須緊盯日股走勢及央行政策，配置單一市場應嚴限注碼。

日經指數於上周五（5月20日）報30808點，重返33年前泡沫的風光期，在過去7周外資掃貨1628億港元，令日股終走出「迷失30年」。

分析指，日股只處於牛市初期，因環球基金低配而爭相加碼，日企又增派息及回購等利好因素，疊加日圓弱勢利好日股。今年日股已急升18%，野村指日股過熱。摩根大通預期，下半年日股將回吐整固，明年再衝上35000到36000點，即潛在漲幅逾15%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪