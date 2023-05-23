▲ 【芯片大戰】中芯、華虹半導體齊插半成 中國芯片業據報憂日本出口禁令較美國更嚴格

據外電報道，中國芯片行業憂慮日本對關鍵芯片製造設備出口限制過於廣泛，有可能影響技術較低商品的矽生產，包括影響所有電子產品，上至汽車，下至洗衣機。芯片股向下，中芯 （00981） 跌5.8%，報19.82元；華虹半導體 （01347） 跌4.6%，報26元。

報道指，日本計劃從7月23日開始限制23種關鍵芯片製造設備的出口，有中國芯片行業高層審視日本的出口管制細則後，認為日本限制中國製造芯片的力度較美國來的更大。其新的出口規則可能包括製造老一代半導體的設備。

去年10月美國限制能夠生產小於16納米晶片的設備出口往中國，而日本的出口規限包括45納米等基本芯片，並用於尼康（Nikon）提供的浸沒式光刻技術等設備的出口管制。由於更成熟的家用電器、汽車和物聯網小工具芯片則採用28nm及以上工藝生產，因此或因而受到影響。

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編輯：姚卓然