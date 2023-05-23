【異動板塊】5月份國產網絡遊戲版號出台 共批86款遊戲 騰訊網易上榜

國家新聞出版署公布5月國產網絡遊戲審批名單，共批出86款遊戲版號，當中兩大手遊龍頭股騰訊（00700）及網易（09999）今次均有遊戲上榜。

截至下午3時，騰訊報334.2元，跌1.8%；網易報134.7元，跌3.8%；心動公司（02400）報22元，升1.1%；中手游（00302）報2.08元，跌2.8%。

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今次獲批的遊戲名單，包括騰訊《王牌戰士2》、網易《七日世界》、中手游《全民街籃》；A股的包括有三七互娛（深：002555）的《失落之門：序章》、中青寶（深：300052）的《奕仙牌》和《方塊人的簡單生活》、電魂網絡（滬：603258）的《大領主傳說》。

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記者：李兆明