中銀香港獨家贊助香港故宮文化博物館與四川省文博機構推出　「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽　展出120件三星堆珍貴文物，首度於省外展出三星堆遺址最新出土文物

▲ （後排左起）西九文化區管理局副行政總裁（區域發展）顏金施；四川省文化和旅遊廳廳長戴允康；四川省委常委、宣傳部部長鄭莉；西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀；中國銀行（香港）有限公司副總裁陳文 （前排左起）四川省文物考古研究院院長唐飛；香港故宮文化博物館館長吳志華博士

四川省文物考古研究院院長唐飛代表廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院，與香港故宮文化博物館館長吳志華博士共同簽署「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽意向合作協議。

香港故宮文化博物館（博物館），欣然宣布與廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院簽訂展覽意向合作協議，於2023年國慶期間隆重推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」（「凝視三星堆」），推動川港兩地文化交流，弘揚中華優秀傳統文化。「凝視三星堆」展覽由中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）獨家贊助，展期約四個月。

展覽意向合作協議在四川省委常委、宣傳部部長鄭莉、四川省文化和旅遊廳廳長戴允康、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及西九文化區管理局副行政總裁（區域發展）顏金施的見證下，由四川省文物考古研究院院長唐飛代表廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院，與香港故宮文化博物館館長吳志華博士共同簽署。協議落實於2023年9月下旬，由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館聯合主辦，並由四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院協辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽。

「凝視三星堆」展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2,600至3,300年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中接近一半為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部分更是首次在四川省外展出。重點展品包括三星堆遺址出土、距今3,000至3,200年的各類青銅面具、青銅人像和黃金面具等。金沙遺址博物館亦提供數件從未在外展出過的珍貴文物，當中包括距今三千多年的玉鉞等。

三星堆遺址的最新考古發掘是國家文物局「考古中國」的重大項目之一，其發掘成果揭示了古代中國長江上游高度發達的青銅文明及四川與周邊地區的交流，展示了中華文明的起源和早期發展，及多元一體的發展格局。

四川省文物考古研究院院長唐飛表示：「以古蜀文明遺址為代表的三星堆、金沙出土的珍貴文物，是古蜀國、蜀地各民族共同創造的物質與精神文明，是長江上游地區先秦時期文明成就的傑出代表，是中華文明的重要組成部分。古蜀文明與黃河流域、長江中下游地區文明緊密聯繫，是中華文明多元一體起源的典型實證，在中華文明乃至世界文明發展史上佔有重要地位。我們熱切期待在香港故宮文化博物館為香港市民、內地及全球觀眾呈獻這些珍貴文物，讓大家深入了解古蜀青銅文明的歷史價值，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑒。」

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示：「三星堆遺址於過去三年的最新發掘，出土大批重要的考古文物，引起全國以至國際社會的極大關注。我十分感謝四川省文博機構對香港故宮文化博物館的支持，同意借出三星堆和金沙遺址的珍貴出土文物在本館展出。這個重要特展將有助香港故宮文化博物館實踐傳承和弘揚中華優秀傳統文化的使命，讓中外觀眾了解古代中國不同地區、民族間的生活和文化交流，孕育出中華五千年的燦爛文明，以及中華民族一體多元的發展。」

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示：「中華文明源遠流長、博大精深，是當代中國文化的根基。三星堆是中華文明的傑出代表，舉世矚目。中銀香港很榮幸能夠獨家贊助本次展覽，我們相信展覽可讓廣大香港市民更好地認識中華文明，同時對外展示中華文明的燦爛成就，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心，講好中華文明和中國故事。」

博物館亦會於展覽期間舉辦一系列以古蜀文明為主題的學術研討以及公衆教育等活動，深化香港和四川兩地在古蜀考古和文化研究領域中的學術交流，展示中國百年考古成就。博物館將適時公布更多有關「凝視三星堆」特別展覽及購票的詳情。

▲ 戴金面罩人頭像

商代晚期，公元前13—公元前11世紀

青銅、金

四川廣漢三星堆博物館000314

出土於三星堆遺址二號坑 K2②:115

(特約)