【人幣定存】1年人幣定存息最高2.6厘 較人行央票中標息率2.45厘高

▲ 人民幣滙價跌破7後，定存息未有驟加吸存。

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人民幣於上周三（5月17日）跌穿7算心理大關，本周首兩天，有兩間港銀加人幣定期存款息，包括今天（23日）上商微升1年期息率0.05厘，新息率2.2厘；華僑永亨略加3個月年息0.05厘至0.25厘。

回顧上周有3間銀行調整存息，未有貫徹過往滙弱息強爭相加息，相反，虛擬銀行眾安（ZA Bank）於人幣跌穿7當天仍全面減息，當中劈幅最大是3個月期，年息狠削0.39厘至低見1.01厘；建行亞洲及大眾銀行則微加。

至於素來打高息牌的富邦，早於5月10日全面劈息，把3個月、半年及1年期的年息齊削0.3厘，最高現為1年期的2.6厘，盡管息率較今年初的3.1厘低，其榜首的王位未受動搖。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦2.3厘

富邦2.3厘 6個月： 集友及富邦2.4厘

集友及富邦2.4厘 1年： 富邦2.6厘

富邦2.6厘 2年：招商永隆2.5厘

央票超購1.44倍

人行於上周警告，勿賭人幣單邊貶值。在岸價今天（23日）報7.05，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，3個月內人民幣料見6.7，半年至1年為6.6，兩年長期目標為6.8。滙豐（HSBC）指，若內地穩定復甦，料今年底人幣重上6.8；但高盛下調3個月目標至7.1。

此外，人行今天來港發行總值250億元（人民幣，下同）央票，反應遜於2月時，共接獲總認購610.35億元，超購1.44倍；而對上一次推同期央票是2月21日，當時的總申請額為700.48億元，超額認購1.8倍。

若細分來看，今次的3個月期佔100億元，最高接納息率為2.08厘，低於2月時的2.4厘；1年期佔150億元，中標息率為2.45厘，也較上次的2.75厘低。

人行透過金管局旗下債務工具中央結算系統（CMU）債券投資平台，向大戶標售央票，是今年第3次來港推人債，累計吸資550億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪