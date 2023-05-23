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業主得知租客職業　即願減租　大埔昌運中心一房月租10800元

股樓投資 15:39 2023/05/23

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業主出租單位，當然希望找到好租客。大埔昌運中心有業主見洽租客人是公務員，而且可短時間內起租，即減租1,700元，爽快促成交易。中原地產黃達雄說，昌運中心1座高層C室，實用面積339平方呎，一房間隔，月租開價約12,500元，日前議價後以10,800元租出，實用平均呎租31.9元。 

代理透露，據了解，新租客為一名公務員，業主見租客工作穩定，亦可短時間內起租，即擴大議價空間，達成交易。 

資料顯示，業主於2016年以350萬元購入單位，以目前月租10,800元計，目前可享約3.7厘租金回報。 

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

大埔 物業出租 昌運中心 中原地產 私人屋苑

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港灣豪庭兩房戶558萬沽　3年半跌價7%　帳面蝕42萬

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