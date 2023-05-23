業主得知租客職業　即願減租　大埔昌運中心一房月租10800元

業主出租單位，當然希望找到好租客。大埔昌運中心有業主見洽租客人是公務員，而且可短時間內起租，即減租1,700元，爽快促成交易。中原地產黃達雄說，昌運中心1座高層C室，實用面積339平方呎，一房間隔，月租開價約12,500元，日前議價後以10,800元租出，實用平均呎租31.9元。

代理透露，據了解，新租客為一名公務員，業主見租客工作穩定，亦可短時間內起租，即擴大議價空間，達成交易。

資料顯示，業主於2016年以350萬元購入單位，以目前月租10,800元計，目前可享約3.7厘租金回報。

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