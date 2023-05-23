英國初級醫生每月罷工3日 拒加薪半成要求加一半

英國醫學會（BMA）拒絕政府提出加薪5%的方案，要求加薪49%。BMA的初級醫生計劃下月起每月罷工3日，下月罷工行動約有數千名患者受影響。

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英國《每日郵報》指，醫生、護士等英國國民保健服務（NHS）員工的罷工行動，至今已導致超過50萬宗預約和手術需要取消。

約有100萬NHS員工接受，政府提出加薪5%加單次發放獎金的方案。不過BMA談判代表要求，政府為顧問級別以下醫生於2021年至2024年期間加薪49%。

BMA初級醫生委員會聯合主席特里維迪（Vivek Trivedi）和洛朗松（Robert Laurenson）表示，自對上一次於4月罷工以來，BMA已與政府談判三周，形容談判已達到毫無成果的階段。

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他們經過政府如不改變立場，初級醫生在夏天的工業行動授權期限內，將每月罷工最少3天。

初級醫生將於6月14日發起罷工，持續3日至6月17日。

兩人明言，BMA希望周三（24日）與衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）會晤。不過英媒引述衛生部消息人士指，該部門要求先暫停罷工再談判。

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責任編輯：鄭錦玲