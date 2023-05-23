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【潘樂陶旗下】競委會啟動第二輪冷氣工程訴訟　安樂工程：去年協議付1.5億罰款、責任已完

股市 15:15 2023/05/23

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【潘樂陶旗下】競委會啟動第二輪冷氣工程訴訟　安樂工程去年已支1.5億元罰款

競爭事務委員會公布，啟動第二輪涉及香港提供空調工程合謀案件的法律訴訟，涉及安樂工程 （01977） 旗下安樂機電、江森自控香港、約克國際（北亞）和Johnson Controls，以及Johnson Controls 前助理服務經理李銳明。競委會相信，兩輪訴訟涉及的行為，對本地空調工程服務構成直接或間接的影響，涉及的工程總額逾30億港元。

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶控制的安樂工程，雖然被競委會列為訴訟對象，但公司去年11月已與競委會和解，承認兩輪訴訟法律責任，支付1.5億元罰款和競委會調查費用和訟費。

因此，在競委會最新行動下，安樂工程不會受額外懲罰。

安樂工程：潛在責任已完

安樂工程公告指，競委會對公司的調查已結束，第二輪訴訟的潛在責任亦已處理和解決，業務運作如常。

在第二輪訴訟中，主要涉及Johnson Controls 及安樂機電兩間互為競爭對手的空調工程供應商，於2015年至2018年間，合謀定價、瓜分市場及／或圍標。是次訴訟將針對Johnson Controls和李銳明，要求競爭事務審裁處裁定他們違規，支付罰款和調查費，並須推行有效的合規計劃。

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【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法、罰款1.5億元　另料今年度純利減少最多65%　股價跌2%

編輯：麥德銘

港股 安樂工程（01977） 潘樂陶 鄭若驊 律政司 競爭事務委員會
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