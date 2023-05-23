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埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年

環球社會熱點 15:40 2023/05/23

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埃及富商Mohamed Mansour透露，已向英國保守黨捐贈500萬英鎊（約4,865萬港元）。他表示相信英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的能力，可令英國經濟再次增長，並讚揚對方非常有能力。

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多位保守黨金主早前紛紛轉向捐贈工黨，金主之一的Gareth Quarry指摘保守黨，令英國成為笑柄。但Mohamed Mansour堅定支持保守黨，其捐款更是保守黨逾20年來金額最大，扭轉目前捐款下滑的局面。

曾出埃及交通部長的Mohamed Mansour在英媒《每日郵報》撰文指，辛偉誠了解現代經濟實現增長的方式，並明白創新的重要。他希望能為對方提供一個完整5年任期的機會，所以向保守黨的選舉基金捐款500萬英鎊。

Mohamed Mansour更直言，看到辛偉誠上任數月取得的成就，不禁思考如果對方有5年任期，可以做到多少功績。

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Mohamed Mansour是Mansour集團（Mansour Group）董事長，於2006至2009年期間出任埃及交通部長。Mohamed Mansour亦是美國聖地亞哥（San Diego）一支球隊的金主，出戰美國職業足球大聯盟（MLS）賽事。

選舉委員會去年12月數據顯示，工黨一年內收到的捐款數目首次超越保守黨。保守黨當季收入更下滑至300萬英鎊（2,919萬港元），而工黨同期捐款收入達540萬英鎊（約5,254萬港元）。

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責任編輯：李俊儀

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