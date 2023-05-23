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【日本旅遊】日本消費退稅方法明年或變　日媒：去年追收稅款9成「被走數」

Hot Talk 15:00 2023/05/23

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日本消費退稅方法明年或變　日媒：去年追收稅款9成「被走數」

日本《共同社》報道，日本當局研究最快2024年起實施修改外國旅客免稅購物制度，以打擊旅客將免稅商品在境内轉售的逃稅問題。報道指，日本政府研究要求，旅客在消費時必須先支付10%消費稅，並在離境時展示商品才予以退稅。

日本不少商戶都參與免稅優惠，外國旅客在同一商店購物滿5000日圓，便可在商店內特定櫃枱，退回10%消費稅。

日本去年向出境旅客追討22億日圓消費稅　9成無法追回

現行機制下，如果旅客出境時被發現有購物記錄，而無法展示商品，旅客須補繳消費稅。報道指，日本財務省數據顯示，當局2022年共向366名離境旅客，追收約22億日圓消費稅，但涉事旅客往往以沒有金錢等原因，逾9成的稅款無法追討。

報道指，當局除了考慮更改退稅流程，針對拖欠稅款的旅客，當局考慮紀錄涉事旅客欠稅，在其再度入境時追收。

不過，日本零售業界對新計劃持退稅制度審慎態度，稱或削弱旅客購物意欲。另一方面，有意見指，擔心在離境時辦理退稅手續時，因等候人數眾多導致排隊時間過長。

美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算，可見【下一頁】

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記者：伍鍵文

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