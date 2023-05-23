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共和黨非裔參議員斯科特 角逐2024年美國總統大選

環球政治 15:00 2023/05/23

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美國共和黨非裔參議員斯科特（Tim Scott）宣布，角逐2024年美國總統大選。斯科特為共和黨唯一一名非裔參議員，將於前總統特朗普（Donald Trump）等對手爭奪黨内提名出綫。

拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死 【下一頁】

現年57歲的斯科特曾提及，其祖父在小學3年紀就輟學開始摘棉花，而他本人則由單身的非裔母親撫養長大。因此他將自己的人生經歷，總結為「從棉花到國會的一生」。

斯科特周一（22日）於家鄉南卡羅來納州宣布啟動競選活動，承諾要復興美國的偉大文化。他批評在現任總統拜登（Joe Biden）領導下，國家正遠離愛國主義和信仰，因此他決定要參選總統。

共和黨已有多人宣布參選，包括特朗普、前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）、前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）。特朗普氣勢如虹於全國民調名列前茅，而斯科特的支持率不足5%。

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃 【下一頁】

不過斯科特目前手持約2,200萬美元（約1.7億港元）的競選資金，超越其餘競爭對手。

他據報獲多名右翼金主支持，包括甲骨文Oracle（美：ORCL）聯合創辦人埃里森（Larry Ellison）。

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責任編輯：鄭錦玲

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