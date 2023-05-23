加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃

美國加州早前發生一宗意外，一名男子好心保護路中的小鴨過馬路後，慘遭一名17歲青少年女司機輾斃。男子與港人妻子所生的一對年幼子女更當場目睹意外，但警方指司機大有可能不會被起訴。

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美國媒體報稱，41歲的里瓦拉（Casey Rivara）上周五（19日）在加州Rocklin區街頭路口，眼見一群鴨子在過馬路，停車後上前協助牠們安全穿越。

然而，好心的里瓦拉轉身便被一名17歲女司機駕車撞中，最終當場身亡。當時泊在路邊的車輛中，里瓦拉一對分別6歲及11歲的子女目睹父親發生意外。

當地警方表示，涉案青少年女司機正配合調查，但相信她不會因里瓦拉的意外被起訴。

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事後，里瓦拉親戚為其港人遺孀Angel Chow及一對子女在網上發起眾籌。據悉，Angel當年由香港到美國高中做交換生時，結識當時17歲的里瓦拉。兩人迅速墜入愛河，並在過去23年成為雙方不可分離的伴侶。

親戚指里瓦拉為人友善，亦是一位盡責丈夫及父親，即使是生命中最後一個行為，亦是盡顯他的同理心。眾籌目標金額為3萬美元，現時已接近雙倍，約5.7萬美元。

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責任編輯：吳漢培