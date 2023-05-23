  • 27°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死

環球社會熱點 13:32 2023/05/23

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）長子博拜登（Beau Biden）已於2015年，在馬里蘭州因腦癌離世。但有美媒引述拜登外訪日本期間影片指，拜登向駐日美軍聲稱，博拜登是在伊拉克戰死。

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃 【下一頁】

現年80歲的拜登上周四（18日）指，他的兒子是美國陸軍少校，喪生於伊拉克。但當時隨行記者距離較遠，並未聽到相關發言，白宮新聞辦公室其後亦未公布相關對話。

是次並非拜登首次講錯長子離世原因，他在去年10月時亦曾指，博拜登是伊拉克喪生，並在其後一個月中多次強調，伊拉克是兒子喪生的地方。但事實上博拜登於2015年時在醫院離世，年僅46歲。

網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動 【下一頁】

拜登最近才宣布競逐連任，但本月已經有媒體機構民調結果發現，僅得32%受訪者認同，拜登頭腦靈活度足以擔任總統。拜登此前亦曾指，長子患癌是因為2008至2009年間，在伊拉克處理軍事廢物焚燒坑所致。

拜登近期亦有多次失言，他在4月26日接待南韓總統尹錫悅為Loon，但對方姓氏英文為Yoon。他亦多次講錯日本首相岸田文雄的頭銜，稱對方為總統。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
今日
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
今日
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
今日
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
今日
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
2023/05/22
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫

你可能感興趣

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
今日 12:30
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
今日 11:49
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
今日 08:05
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
網絡熱話 拜登 伊拉克 腦癌 美國 尹錫悅 岸田文雄 日本 南韓

上一篇文章

加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃

下一篇文章

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍
歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定
歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款