拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死

美國總統拜登(Joe Biden)長子博拜登(Beau Biden)已於2015年,在馬里蘭州因腦癌離世。但有美媒引述拜登外訪日本期間影片指,拜登向駐日美軍聲稱,博拜登是在伊拉克戰死。

現年80歲的拜登上周四(18日)指,他的兒子是美國陸軍少校,喪生於伊拉克。但當時隨行記者距離較遠,並未聽到相關發言,白宮新聞辦公室其後亦未公布相關對話。