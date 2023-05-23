拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死

美國總統拜登（Joe Biden）長子博拜登（Beau Biden）已於2015年，在馬里蘭州因腦癌離世。但有美媒引述拜登外訪日本期間影片指，拜登向駐日美軍聲稱，博拜登是在伊拉克戰死。

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現年80歲的拜登上周四（18日）指，他的兒子是美國陸軍少校，喪生於伊拉克。但當時隨行記者距離較遠，並未聽到相關發言，白宮新聞辦公室其後亦未公布相關對話。

President Joe Biden mistakenly tells troops in Japan that his son died in the Iraq war when his son actually died in Maryland from Cancer. pic.twitter.com/MFnymPjHyb — Daily Loud (@DailyLoud) May 23, 2023

是次並非拜登首次講錯長子離世原因，他在去年10月時亦曾指，博拜登是伊拉克喪生，並在其後一個月中都強調，伊拉克是他兒子喪生的地方。但事實上博拜登於2015年時在醫院離世，年僅46歲。

是次並非拜登首次講錯長子離世原因，他在去年10月時亦曾指，博拜登是伊拉克喪生，並在其後一個月中多次強調，伊拉克是兒子喪生的地方。但事實上博拜登於2015年時在醫院離世，年僅46歲。

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拜登最近才宣布競逐連任，但本月已經有媒體機構民調結果發現，僅得32%受訪者認同，拜登頭腦靈活度足以擔任總統。拜登此前亦曾指，長子患癌是因為2008至2009年間，在伊拉克處理軍事廢物焚燒坑所致。

拜登近期亦有多次失言，他在4月26日接待南韓總統尹錫悅為Loon，但對方姓氏英文為Yoon。他亦多次講錯日本首相岸田文雄的頭銜，稱對方為總統。

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責任編輯：李俊儀